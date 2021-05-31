Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’de üç çocuğa izin çıktı

Çin yönetimi, doğum oranlarındaki ciddi düşüş nedeniyle çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

1,4 milyar nüfuslu Çin, on yıllardır sürdürdüğü ‘tek çocuk’ siyasetinden 2016’da geri adım atmış, o sene, iki çocuğa yeşil ışık yakmıştı.

Reklam

Ancak hayat pahalığı nedeniyle çocuk yetiştirmekte maddi olarak zorlanacaklarını düşünen çok sayıda çift, çocuk sahibi ya da birden fazlasına sahip olma fikrinden uzaklaştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping’in Komünist Parti’nin üst düzey isimleriyle toplantı sonrasında onayladığı üç çocuk izninin en önemli gerekçesi ‘yaşlanan toplumun gençleştirilmesi’ ancak işe yaramayacağını savunan da var.

Commerzbank ekonomistlerinden Hao Şu, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Eğer çocuk sayısındaki kısıtlamayı esnetmek işe yarasaydı iki çocuğa izin çıktığında da yarardı, olumlu etkisi görülürdü. Kim üç çocuk ister ki? Hayat çok pahalı, gençler üzerinde çok fazla baskı var” dedi.

Reklam

Ay başında açıklanan verilere göre geçen yıl 12 milyon bebek dünyaya geldi. Bu, doğumların kayda geçtiği 1960’lardan beri açıklanan en düşük rakam. 2016’a kıyasla çok düşük. O yıl 18 milyon bebek dünyaya gelmişti.

SON HABERLER

Yıldırım’ın ‘kokain’e karşı ‘maske’ savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşılık eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu döneme ait kayıtlarda maske bulunmadı. Test kiti kaydı ise Yıldırım ile ilgisiz bir özel firmaya ait.

İlk çeyrekte ‘baz etkisi’yle yüzde 7 büyüme

Gayrı safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını nedeniyle imalatın durduğu geçen yılın yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla yüzde 7’yle beklentinin üstünde arttı.