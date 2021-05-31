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Yaramazlara biraz batar!

Bergüzar Korel hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Oyuncu Bergüzar Korel hakkında Twitter’da adına açılan bir hesapla yapılan paylaşım nedeniyle yürütülen ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ soruşturması tamamlandı. Savcılık, söz konusu hesabın Korel’e ait olduğuna dair yeterli tespitin olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. 

Fotoğraf: Arşiv

Korel hakkında @BerguzarOfical rumuzuyla Twitter’da 29 Kasım 2020’de yapılan bir paylaşım nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na ihbarda bulunuldu. Söz konusu hesap bulunamadı, ancak hesabın Korel’e ait olabileceği değerlendirildi.

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Ankara başsavcılığınca başlatılan soruşturma, Korel’in İstanbul’da ikamet etmesi nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul başsavcılığına gönderildi. Korel hakkındaki soruşturmayı ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılınca öğrendi.

Adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter’da paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi olan Korel avukatı aracılığıyla savcılığa savunma dilekçesi sundu. Dilekçede, ‘tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığını, Instagram hesabı dışında başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını ve @BerguzarOficial adlı hesaba ilişkin kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyduğu için Twitter’a şikayette bulunduğunu, Instagram hesabından da Twitter’da hesabı olmadığına dair açıklama yaptığını’ ifade etti.

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Takipsizlik kararında, hesabın Korel’e ait olduğuna ilişkin yeterli tespitin olmadığı, şöhretli kişilerin kişisel bilgi ve fotoğraflarıyla sosyal medya hesapları açıldığının bilinen bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Korel’in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter kanıt bulunmadığı, şüphelinin olayla alakası bulunduğuna yönelik bir delil veya tanık da bulunmadığı kaydedildi. 

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