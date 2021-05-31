Müftüoğlu yanıtladı: ‘Pandemi bitti’ düdüğü ne zaman çalacak?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ‘‘Pandemi bitti’ düdüğü ne zaman çalacak’ sorusuna yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Pandeminin küresel bir sorun olduğunu bu nedenle ülke düzeyinde çözümlerin yeterli olmayacağını hatırlatan Prof. Dr. Müftüoğlu, zengin ülkelerin aşılama çalışmalarında farkı açtığını belirterek, “BioNTech aşısını hızlıca ve 40 milyonun üzerinde haziran ve temmuzda tek doz olarak bile uygulayabilirsek biz de sonbaharda rahat bir nefes alabiliriz” ifadeleri kullandı.

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Müftüoğlu şöyle devam etti: “Bu nedenle de zaten aşılamanın dünya genelinde hızla yayılmasını, aşı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ekonomisi iyi, güçlü, sağlık organizasyonları sağlam ülkelerin çoğunda aşılama çalışmalarında muazzam noktalara ulaşıldı, ciddi başarılara imza atıldı. ABD, İngiltere, İsrail bu konuda akla ilk gelen örnek ülkeler. Bilelim ki bizim de durumumuz fena değil. Özellikle BioNTech aşısını hızlıca ve 40 milyonun üzerinde haziran ve temmuzda tek doz olarak bile uygulayabilirsek biz de sonbaharda rahat bir nefes alabiliriz. Okullarımızı gönül rahatlığıyla açar, esnaflarımızı kepenklerini açmaya davet eder, daha rahat sosyalleşebilecek fırsatlar bulabiliriz. Ama dünyada bu işin neticelenebilmesi için uzmanlar en erken tarih olarak 2022 ilkbaharını gösteriyorlar. Kısacası bizim için 2021 sonbaharı, dünya için ise 2022 ilkbahar çok önemli tarihler.”