1 Haziran’dan itibaren hangi yasaklar kalkacak, hangileri sürecek?

‘Tam kapanma‘nın ardından başlayan ‘kademeli normalleşme’ sürecinde bugünkü kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren tam kapanma döneminin ardından günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesiyle 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Ayrıca, haziran ayında 30 milyon kişiye ilk doz BioNTech aşının uygulanmasıyla yaz aylarında salgının etkisinden kurtulmayı hedefleniyor. Bazı uzmanlar ise vaka sayılarda gelinen seviyenin normalleşme için yeterli olmadığı görüşünde.

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Dün 6 bin 933 yeni Covid-19 vakası kayda geçerken 134 kişi hayatını kaybetmişti. Aşının her iki dozunu olan kişi sayısı ise 12 milyon 320 bin 288.

Türkiye bu tabloyla yarından itibaren Covid-19 mücadelesinde yeni bir döneme başlayacak.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıklaması beklenen yeni kararlar Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan ve Nuray Babacan’ın haberine göre şöyle:

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*Uzun süredir yalnızca paket servis ve gel al hizmeti verebilen restoran ve kafeler müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılacak. Kapalı alanların da hizmete açılması içinse temmuz ayı beklenecek.

*Düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi gündemde.

*Hafta içi akşam saat 21.00’den itibaren geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının 24.00’e kadar uzatılacak veya tamamen kaldırılacak. Hafta sonu uygulanan tam gün kısıtlamasının kaldırılması da seçenekler arasında.

*Spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathaneler açılacak.