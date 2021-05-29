Açık alanda maske zorunluluğu kalkabilir

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1 Haziran’da başlayacak ‘normalleşme’ ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet, tam kapanma döneminin ardından günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesiyle 1 Haziran’dan itibaren normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Ayrıca, haziran ayında 30 milyon kişiye ilk doz BioNTech aşının uygulanmasıyla yaz aylarında salgının etkisinden kurtulmak hedefleniyor. Bazı uzmanlar ise vaka sayılarda gelinen seviyenin normalleşme için yeterli olmadığı görüşünde.

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Son olarak, bilim kurulunun yeni dönemde atılacak adımlar için taslak hazırladığı, buna göre, sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanların artık maskesiz oturup dolaşabileceği belirtilmişti.

Profesör İlhan’ın, TRT Haber canlı yayınındaki açıklaması şöyle: “Açık alanlarda, belki 1 Haziran’dan sonra, çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı azaltılabilir. Ancak kapalı alanlarda sonbahara kadar maske takmaya kesinlikle devam etmeliyiz. Pazar yerine gittiğimizde mesela maske takmamız gerekiyor. Boş bir caddede işe, okula giden kişiler maske konusunda esnek davranabilir. Mutlaka yanımızda maske olmalı. Toplu taşımalarda maskenin geçerli olacağını düşünüyorum. Aşılamanın belli bir düzeye ulaşması maske konusu için çok önemli. Dünyada corona virüsü bitmeden bu tehdit geçmeyecek. Belki son sokağa çıkma kısıtlamasını yaşadığımız bir hafta sonu olacak. Daha dikkatli olursak normalleşmenin hızlanabileceğini düşünüyorum“

Restoran ve kafeler açılacak mı?

İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını söyleyen İlhan, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini şöyle aktardı: “Bir haftalık ortalamaya baktığımızda vakalarda yüzde 22-23’lük düşüş söz konusu. Normalleşme yaklaşımı kapsamında uyulması gereken kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. İşletmecilerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberleri okuması gerektiğini düşünüyorum. Müşteriler arası ne kadar oturma mesafesi olacak vb. şartlara dikkat edilmesi de gerekiyor. İşletmelerin kapalı alanlarında belki kısıtlama devam edebilir çünkü bulaş kapalı alanlarda çok daha hızlı yayılım gösteriyor.”

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Yüz yüze eğitim ne zaman başlar?

Yüz yüze eğitim için eylül ayını işaret eden İlhan, sonbahara kadar toplumun büyük bölümünün aşılanabileceğini söyledi. Üniversitelerin de güz döneminde yüz yüze eğitime geçebileceğine inandığını dile getirdi.