Sendikalardan kamu işçisine ilk altı ay için yüzde 20 zam talebi

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 20 zam, diğer altı aylık dönemler için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

Fotoğraf: Reuters

Toplu iş sözleşmesi için sunulan talepler kamuda çalışan 700 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunulan talep metninde, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi istendi.

Teklifte yer alan sosyal yardımlar

Konfederasyonların sosyal yardımlara ilişkin talepleri ise ilk yıl için aylık 700 lira, ikinci yıl için ise aylık 800 lira oldu. İlk yıl için günlük 20 lira yemek parası talep edilirken, ikinci yıl için yemek parası teklifi günlük 25 lira olarak belirlendi.

İşçi kesimi ilk yıl 700 lira, ikinci yıl 800 lira giyim yardımı ve devlet memurlarına verilen miktarda aile ve çocuk yardımı istedi. Bayram yardımı teklifi ise Ramazan Bayramı’nda 1000 lira ve Kurban Bayramı’nda 1500 lira oldu.