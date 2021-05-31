TTB’den ‘yeni varyant’ uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni varyant tehlikesine işaret ederek, Türkiye’ye gelenlere en az 14 gün karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TTB yönetiminin Twitter’daki açıklamasında “Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Açıklama şöyle devam etti: “Varyant virüsler nedeniyle izolasyon süreleri 14 güne çıkarıldı, ancak birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye gelişte karantina uygulanmamaktadır. Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır.”

Sağlık Bakanlığı bazı ülkeler için 15 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye girişlerde PCR testi zorunluluğunu ve karantina uygulamasını kaldırma kararı almıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise son dönemde ortaya çıkan vakaların yüzde 85’inin, daha hızlı bulaşma özelliği olan ‘çeşitli varyantlar’ olduğunu belirtmişti. Ağırlıklı olarak Britanya varyantına rastlandığı kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘küresel tehdit’ kabul ettiği Hindistan varyantının da İstanbul’da geçen hafta tespit edildiği duyurulmuştu. Uzmanlar ise Türkiye’de varyant tespitinde boşluklar bulunduğunu belirtirken, yetkilileri bu yönde adım atmaya çağırmıştı. Son olarak Vietnam’da Britanya ve Hindistan varyantlarının karışımı melez bir varyant tespit edilmişti.