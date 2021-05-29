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Yaramazlara biraz batar!

Yeni mutasyon keşfedildi: Britanya ve Hindistan varyantlarının karışımı

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Britanya ve Hindistan varyantlarının karışımından oluşan yeni bir varyant keşfettiklerini ve bunun hava yoluyla hızlı bulaşan bir tür olduğunu duyurdu.

Fotoğraaf: Reuters

Yerel medyada yer alan habere göre Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, laboratuvar kültürlerinde daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni varyantın çok hızlı çoğaldığını ifade etti.

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Bu yeni mutasyonun Vietnam’daki sert önemlere rağmen hız kesmeyen vaka artışından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Ülkede nisan sonundan itibaren 3 bin 600’e yakın yeni vaka görüldü. Bu ülkedeki toplam vaka sayısının yarısından fazlasına denk geliyor. 1 Nisan’a kadar ülkedeki vaka sayısı yalnızca 2 bin 617’ydi.

Yeni hastalardan alınan örneklerde gen dizilimi incelenerek elde edilen verilere göre yeni keşfin Britanya mutasyonlarının özelliğini de taşıyan Hindistan varyantı olduğu görüldü.

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Reuters verilerine göre 98 milyon nüfuslu ülkede 1 milyonun üzerinde aşı uygulandı.

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