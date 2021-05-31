Yunanistan’la anlaşma: Covid-19 aşıları karşılıklı tanınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın başkenti Atina’da mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararı alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de nüfusun belli bir kesimine uygulanan Çin aşısı Sinovac’ın yurt dışı seyahatlerinde geçerli olup olmayacağı merak konusuydu. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hayata geçirilmesi planlanan aşı kimliğinde adece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıların belgeleneceği açıklanmıştı. Bunlar arasında Sinovac yok. AB son olarak iki doz Covid-19 aşısı yaptırmış olanlara sınırlarını açma kararı almıştı.

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Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Bugün Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce yine AB üyesi Macaristan ve Bulgaristan ve ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya varmıştık.”

Dendias da şöyle konuştu: “Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülke vatandaşları da aşı olmuş vatandaşlar ya da test sonuçları negatif olan vatandaşlar, karşılıklı olarak iki ülkeyi ziyaret edebilecekler.”

Türk-Yunan buluşması

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis ile bir araya geleceğini da açıkladı. Çavuşoğlu, “Uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız var. Bunların iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik” diye konuştu.

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Dendias da Çavuşoğlu ile ülke arasındaki konulara ilişkin bir görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Sadece ikili ilişkileri değil, AB ile Türkiye ilişkileri konusunu da tartışma fırsatı bulduk. Tabii ki birçok konuda fikir ayrılıklarımız, pozisyon farklılıklarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı, bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı. Eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşme yönünde ilerlemek istiyoruz. Bu çerçevede ekonomik işbirliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. ”