Hataylı çiftçi: Bakan geldi, yemek yiyip reklam yapıp gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay ziyaretinde çiftçilerin dertlerini dinledi. Çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’in kendilerini dinlemeden şehirden ayrıldığını, hatta güvenlik gerekçesiyle yanına bile yaklaşılamadığını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında Hatay’da çiftçilerle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

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Akşener, paylaşımına “İşte ülkemizde çiftçinin, tarımın geldiği son noktayı; Hatay’da, yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için karşımıza çıkan soğan üreticilerimizinden dinleyin. Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim” notunu düştü.

İşte ülkemizde çiftçinin, tarımın geldiği son noktayı;



Hatay’da, yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için karşımıza çıkan soğan üreticilerimizinden dinleyin…



Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim. pic.twitter.com/RN1osizfAZ — Meral Akşener (@meral_aksener) May 31, 2021

Tarlalarında kalan soğanı yere döken çiftçiler “Kusura bakmayın sizi daha iyi daha neşeli karşılamak isterdik” dediler. Akşener de çiftçilere “Neşemiz mi var kardeşim” yanıtını verdi.



Videoda konuşan çiftçiler şunları söyledi: “Çaremiz yok, işimiz bu yapmak zorundayız, ülkeyi terk edecek halimiz yok. Sizden ricamız soğan çiftçisinin düştüğü zor durumu gündeme getirmeniz. Sayın bakanımız geldi soğandan hiç bahsetmedi. İki tane, üç tane ağa, Ziraat Odası Başkanı beraber gittiler. Bir yerde oturdular yemek yediler, çiftçilerden hiç kimse ulaşamadı, derdini anlatamadı. Ulaşmaya çalıştık ‘Güvenlik gerekçesiyle‘ dediler yanına bile yaklaştırmadılar. Reklam yaptılar gittiler. 100 metre aşağıda tarlamız. Gübre mazot desteğini ödesin, gündeme getirin rica ediyoruz sizden. Çiftçi öldü, battık. Gübreciye, mazotçuya, esnafa gidecek yüzümüz yok. İlaç Bayileri Başkanı tarla tarla alacağını kurtarabilmek için çiftçiyi kovalıyor. Ne olur bizi kurtar.”