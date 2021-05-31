‘Kokain’ iddiasına karşı Yıldırım’ın ‘maske’ savunması gümrük kayıtlarıyla ters düştü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ iddialarına karşı, oğlu Erkam Yıldırım’ı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunan eski başbakan Binali Yıldırım’ın bu ifadesi gümrük kayıtlarıyla ters düştü. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu döneme ait kayıtlarda maske bulunmadı. Test kiti kaydı ise Yıldırım ile ilgisi olmayan bir özel firmaya ait.

Arşiv fotoğraf: DHA

Örgütüne yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlayan Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemiş, Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Reklam

Peker’in iddialarının ardından Erkam Yıldırım’ın Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile birlikte 7 Aralık 2020’de başkent Karakas’ta çekilen fotoğrafta yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa, Yıldırım ile bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.

Uzmanlar, yurt dışına çıkarılacak 50 adedin üstündeki maske için kanunda belirlenen prosedürün yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu ve ihracat işleminin Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kayıtlarında yer alması gerektiğini belirtti.

Reklam

Kanunen, başka bir ülkeye maske göndermek isteyenlerin Türkiye’den çıkaracakları sayıya eşit miktarda maskeyi Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe etmesi gerekiyor. DMO, hibe miktarını Sağlık Bakanlığı’na bildiriyor ve sonra aynı miktarda maske için ihracat ön izni veriliyor. Alternatif olarak, sağlık bakanının ‘yazılı oluru’ ile özel ihracat izni alınabiliyor.