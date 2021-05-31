DSÖ’den varyantlara yeni isim: Alfa, Beta, Gamma, Delta

ALİ İHSAN NERGİZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsünün varyantları için yeni isimlendirme şemasını duyurdu: Artık her varyant Yunan alfabesindeki bir harfle adlandırılacak.

Fotoğraf: www.who.int

Pandeminin başında virüsün isimlendirilmesi konusunda hızlı davranan ve ‘Çin virüsü’ söyleminin yaygınlaşmasını önleyen DSÖ, varyantlar konusunda aynı kararlılığı gösteremediği için eleştiriliyordu. Covid, İngilizce ‘corona virüsü hastalığı’nın (corona virus disease) kısaltması, 19 ise ilk rastlandığı 2019’u simgeliyor.

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Yeni ortaya çıkan varyantlar için kullanılan B.1.1.7 (Britanya’da rastlanan varyant), B.1.351 (Güney Afrika’da rastlanan varyant) gibi bilimsel isimlendirmeler yaygın bir şekilde kullanılmadı. Bunun yerine daha kolay ve akılda kalıcı olan ‘Britanya varyantı’, ‘Güney Afrika varyantı’ ifadeleri tercih edildi.

Bu durum, varyantın görüldüğü ülkeye yönelik ayrıştırıcı önlemlere yol açtı.

DSÖ’nün bugünkü açıklamasına göre varyantlar şöyle anılacak:

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Britanya’da rastlanan varyant (B.1.1.7) – Alfa

Güney Afrika’da rastlanan varyant (B.1.351) – Beta

Brezilya’da rastlanan varyant (P1)- Gamma

Hindistan’da rastlanan varyant (B.1.671.2)– Delta

Bu isimlendirmelerle, ülkelerin damgalanma korkusuyla varyantları araştırmayacağı yönündeki endişelerin giderilmesi hedefleniyor. Bunun mümkün olması yeni isimlerin yaygın kullanılmasıyla mümkün olacak.

DSÖ, Covid-19’la mücadele ekibinin lideri Dr. Maria Van Kerkhove, yeni isimlerin bilimsel terimlerin yerini almasını amaçlamadıklarını, halkla iletişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.