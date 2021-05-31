Vietnam’da varyant alarmı: 13 milyonluk kentte yaşayan herkese test yapılacak

Cıovid 19’la mücadelede önemli ölçüde yol kat eden ancak son birkaç haftada vakaların arttığı ve yeni bir varyantın ortaya çıktığı Vietnam’ın en kalabalık kenti Ho Chi Minh City’de yaşayan herkese test yapılacak.

Fotoğraf: Reuters

Vietnam Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü, Britanya ve Hindistan varyantlarının karışımından oluşan yeni bir varyant keşfettiklerini ve bunun hava yoluyla hızlı bulaşan bir tür olduğunu duyurmuştu.

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Kentte 13 milyon kişinin yaşadığını belirten yetkililer, bu ‘melez’ varyanttan kaykanlanan yeni bir salgın dalgasının önüne geçmek amacıyla nüfusun tamamına test yapma kararı aldı. Ancak uzmanlara göre günde 100 bin kişinin aşılanabileceği kentte yaşayanların tamamının test yoluyla taranması dört aydan uzun sürebilir.

Kentteki yeni vakaların büyük kısmının bir ayinden kaynaklandığı, katılan 125 kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Bu kişiler karantinaya alındı.

Kentte kısıtlamalara gidildi. Mağazalar ve restoranlar kapatıldı; azami 10 kişinin biraraya gelmesine izin veriliyordu sayının beşe indirilmesi düşünülüyor.

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Geçen yıl virüs ortaya çıktığında çabuk ve yerinde kararlar alan Vietnam yönetimi sınırlarını kapatmış, kendi vatandaşları haricinde kimseyi aylarca ülkeye sokmamıştı. Daha sonra kuralları esnettiğinde ülkeye giren herkese test uygulamış ve karantinaya almıştı.

Yeni varyantla beliren yeni dalga tehlikesi karşısında hükümet, aşı takviminin hızlı ilerlemediği gerekçesiyle eleştirilliyor. 96,5 milyonluk ülkede en az bir doz aşı olan kişi sayısı 1 milyonun üzerinde.

Ülkede 7 bin 168 vaka görüldü, 47 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.