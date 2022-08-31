Akşam Postası / 31 Ağustos 2022

İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı: Belli ki çoğalacak

Sanatçı İlkay Akkaya, 30 Ağustos’ta Adana’da düzenleyeceği konserin Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edilmesinin ardından bir yasak kararının da Mardin’den geldiğini duyurdu.

SPK’nın Sineren hakkındaki suç duyurusu sonrası başsavcılıktan soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait ‘rüşvet ağı‘ iddialarını doğrulayan Marka Yatırım Holding patronu Mine Tozlu Sineren hakkındaki suç duyurusu sonrası soruşturma başlattı.

Emniyet müdürlüğünü basıp polis döven AKP’li tutuklandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde emniyet müdürlüğünü basarak bir polisin burnunu kıran AKP ilçe gençlik kolları başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı.

Oğlunun kemikleri torbada teslim edilmişti: Diyarbakır başıma yıkıldı

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasakları dönemindeki çatışmalarda yaşamını yitiren oğlunun kemikleri yedi yıl sonra kendisine bir torba içerisinde teslim edilen Ali Rıza Arslan, o an gözlerinin karardığını, nefesinin kesildiğini belirterek, ”Sanki Diyarbakır başıma yıkıldı” dedi.

Akşener’den polisin dövdüğü öğretmenlere ilişkin açıklama: Kantarın topuzu kaçmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, polisin Ankara’da basın açıklaması okumak isteyen özel sektör öğretmenleri döverek gözaltına almasını, “Hak aramaya gayret eden bir öğretmen grubuna, kantarın topuzunu kaçırdığınız bir tutumu son derece yanlış buluyorum” diye yorumladı.

Emniyet’ten ölümle tehdit edilen Prof. Şenol’a: Zanlı kelepçesini kırdı, tedbirli ol

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel’e dair emniyetin gönderdiği mesajı paylaştı: “Zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi.”

Altun’un ekibinin ‘medyaya ayar’ mesajları Reuters’a uçmuş: Düzenli olarak yazıyorlar

Reuters, iktidarın medyayı nasıl kontrol altına aldığına dair bir yazı yayımladı. Yazıda, Türkiye’den gazetecilerin ve İletişim Başkanlığı, Radyo Tekevizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu gibi iktidarın basın üzerinde sopa olarak kullandığı kurumlardan ve iktidara yakın medyadan kişilerin görüşleri yer alıyor.

Reuters anketi: Enflasyonda yüzde 81,22’yle yeni zirve bekleniyor

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ağustosta TL’deki değer kayıplarının devam etmesiyle aylık yüzde 2, yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi yüzde 81,22’ye yükselmesi bekleniyor.

DEVA ve Gelecek arasında Taşkesenlioğlu tartışması

Gelecek Partisi, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu Halkbank yönetimine öneren kişinin Ahmet Davutoğlu olduğu iddialarını yalanladı.

AKP’ye ‘Suç örgütü’ dediği için Ahmet Şık’a 100 bin liralık tazminat davası açıldı

AKP avukatları, ‘partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Çakıcı’yı kırmadılar: Kulislere göre yeni ‘af’ düzenlemesi yolda

İktidar kulislerinde AKP’yle MHP’nin yeni af düzenlemesi için bir araya geleceği konuşuluyor. Öngörülen düzenlemede cinsel saldırı gibi farklı adli suçtan hükümlülerin serbest bırakılması ya da ‘denetimli serbestlik’ süresini uzatmak gibi maddelerin olduğu belirtildi.

İmamoğlu, ‘terör’ davasına tepki gösterdi, Soylu’nun fotoğraflarına işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık’a ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla dava açılmasına tepki göstererdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret eden İmamoğlu: “Makam elde ettikten sonra kapımı çalan uygun ya da uygunsuz insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim. Beni kendisiyle kimse karıştırmasın” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Adayınız kim’ sorusuna yanıt: Felsefesini ortaya koymamız lazım

Samsun’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz” diye soranların olduğunu belirterek şu yanıtı verdi: “Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.”

Türkiye, Yunanistan’ı NATO’ya şikayet edecek: Türk jetini Rus füzesiyle taciz etti

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın, Ege ve Akdeniz’in doğusunda görevli uçan Türk jetlerini Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz ettiğine dair radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlanıyor.

Doğu Perinçek, Vatan Partisi’ndeki ‘büyümeyi’ anlattı: Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bodrum’da söyleşi düzenledi. Perinçek, konuşmasında “Hz. Muhammed ilk tebliğisinde bir yılda anca 40 kişiyi buldu. Biz, hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” dedi.

Balıkesir’deki Karapürçek Deresi’ne tarım ilacı karıştı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi’ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.

Bakan Varank: Yerli otomobil TOGG, seneye martta satışa çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG’un önümüzdeki yıl martta yollarda olacağını söyledi.

Uzmanlar: 2023, Avrupa ve ABD’de resesyon yılı olacak

Enerji krizinin giderek derinleştiği ve Avrupa Birliği’nin (AB) elektrik piyasasına müdahaleye hazırlandığı Avrupa’da 2023’ün resesyon yılı olması bekleniyor. ABD için de resesyon öngörüleri artıyor.