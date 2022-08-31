Moody’s Türkiye’de enflasyon beklentisini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6’ya yükseltti.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Moody’s, bugün yayımladığı ‘Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu’ Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022-2023 büyüme ve enflasyon tahmininde değişikliğe gitti.

Moody’s yüzde 52,1 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6’ya, yüzde 30 olarak öngördüğü 2023 yılı sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 40’a yükseltti.

Raporda, Türkiye’deki enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarının düşmemesi halinde yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Moody’s raporda yıllık enflasyonun yüzde 80’e yaklaşmasına rağmen Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan düşürmesine de dikkat çekti.

Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,5 olarak açıklayan kuruluş, tahminini güncelleyerek yüzde 4,5’e çıkardı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 60,4 seviyesinde.

Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylarda ‘hızla yavaşlayacağını’ öngören Moody’s, 2023 için yüzde 4 olan büyüme beklentisini ise yüzde 2’ye düşürdüğünü açıkladı.