Reuters anketi: Enflasyonda yüzde 81,22’yle yeni zirve bekleniyor

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) ağustosta TL’deki değer kayıplarının devam etmesiyle aylık yüzde 2, yıllık bazdaysa 24 yılın yeni zirvesi yüzde 81,22’ye yükselmesi bekleniyor.

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Reuters’ın 14 katılımcıyla düzenlediği ankette ağustos için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 80,5 ila yüzde 82,6 arasında yer alıyor. TÜFE, en son 1998 Ağustos’ta yüzde 81,4 olmuştu.

Reuters’ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahminiyse yüzde 70,8 oldu. Yıl boyunca düzenlenen anketlerde yıl sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son iki aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 60,4 seviyesinde.