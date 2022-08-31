CHP’den, öğretmeni sürükleyerek gözaltına alan polis hakkında suç duyurusu: ‘Soylu, öğretmenlere sahip çıkmıyor’

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, özlük haklarını isteyen öğretmenleri “Al bunu” talimatıyla gözaltına aldıran Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında ‘işkence, kötü muamele ve orantısız güç kullanmak’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.

Serbest kaldıktan sonra Diken’e konuşan Koca “Ben saçlarımdan sürüklenerek alındım. Bir öğretmen olduğumuzun değerini göremedik. Açıkçası zoruma gidiyor” demişti.

‘Soylu öğretmenlere ve öğrencilere sahip çıkmıyor’

CHP’nin suç duyurusundan sonra CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, polisin görevi kötüye kullandığını söyledi: “Bu şahsın daha önceki eylemlerde de provokatif davranışlarının olduğu, kötü muamelelerde bulunduğu bilinmektedir. Öğretmenlerimize yönelik bu muamele asla kabul edilemez. “

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öğretmeni hedef almasına da tepki gösteren Karabıyık şöyle devam etti: “Soylu’nun öğretmenlere ve öğrencilere sahip çıkmadığı, korumadığı da ortadadır.

Öğretmenlerimiz, çalıştıkları okullarda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Eğitim sistemindeki sistemsizliğe, yaşadıkları sorun ve zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için heyecanla görev yapan, çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz, çalıştıkları özel okullarda, adil olmayan şartlarda ders vermekte, kimi durumlarda asgari ücretin altında aylıklar ile sözleşmelerinden kaynaklı olarak tazminat hakkı da olmadan ders vermektedir.

Ayrıca zaten özel okul öğretmenlerimizin maaşı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarından daha az değildi. 2014 yılına kadar 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili maddesinde ‘…Özel öğretim kurumlarında yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara kademelerine göre, emekliler hariç, dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret verilemez…‘ ifadesi yer almaktaydı.

Ancak 2014 yılında AKP tarafından 6528 sayılı Kanun ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlarının ilgili maddesinde değişiklik yapılarak bu kurumlarda çalışan öğretmen ve yöneticilerin devlet okullarında çalışan meslektaşlarından daha düşük maaş almalarının önü açıldı. Kimi özel öğretim kurumları, yapılan bu değişiklikten sonra öğretmenleri asgari ücret ya da biraz üzerinde ücretlerle çalıştırmaya başladı. Bu durum özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ciddi mağduriyet yaşamalarına neden oldu, özel okul öğretmenlerimizi mağdur eden durumlar katlanarak arttı.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak benim ve milletvekili arkadaşlarımın verdiği yedi Kanun teklifimizle özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin aylıklarının, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin aylıklarından az olmaması, iş sözleşmesinin haklı neden olmadan taraflarca feshedilememesi ve asgari süre sonunda sözleşmenin sona ermeyip belirli süreli iş sözleşmesi olarak devam etmesi vb. çözüm önerileri teklif etmemize rağmen bu teklifleri görüşmeyen, kanunlaşması için gerekeni yapmayan iktidar, bugün öğretmenlerimizi hedef göstermekte, onları darp edenleri desteklemektedir.”