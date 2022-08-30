Öğretmeni hedef gösteren Soylu’ya tepki yağdı: ‘Suçlu olsa seninle fotoğrafı olurdu’

Özlük haklarını istediği için Ankara’da polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınan biyoloji öğretmeni Betül Koca’yı hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki yağdı: “Yahu suçlu olsa seninle fotoğrafı olurdu.”

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, öğretmenin sürüklenerek gözaltına alındığı videoyu paylaşarak şunları demişti: “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz! https://t.co/ZUNfS4yDjA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 30, 2022

Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak Betül Koca’yı hedef göstermişti: “Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube’nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?”

Soylu’nun öğretmeni hedef gösteren tweet’ine tepki yağdı.

Korkmuyorum!

Mücadele dersini öğretmenler verecek — Betül Koca (@BetlKoca06) August 30, 2022

Ya hu suçlu olsa seninle fotoğrafı olurdu. @suleymansoylu https://t.co/L1Vyix3Qx7 — ahmet şık (@sahmetsahmet) August 30, 2022

Gözünüzün içine bakarak korkusuzca gülen insanlar, hele de kadınlar gördüğünüzde ayarlarınız bozuluyor değil mi! https://t.co/PhzmAf25Fr — Murat Çepni (@MuratCepniHDP) August 30, 2022

İç işleri bakanı olarak hepimizin can güvenliğinden sorumlusunuz.

Hedef gösterdiğiniz@BetlKoca06 öğretmendir. Öğretmenliğine tanığız. Defalarca hukuksuz biçimde gözaltına alınmıştır ve de serbest bırakılmıştır.

Hedef gösteremezsiniz… https://t.co/OXuUesBBve — Sevil Turgut🍀 (@dodisevil) August 30, 2022

gözaltına alınmanın suç olmadığını,

eylemi özel okul öğretmenlerinin yaptığını,

basın açıklaması ve barışçıl eylemin anayasal hak olduğunu,

hukuğun temelindeki masumiyet karinesini,

içişleri bakanı görev ve yetkilerini,

demokratik iradeye saygıyı,

ve terbiye kurallarını

bilmiyor. https://t.co/AcqIoX7C85 — hakan koçak😎 (@mhakankocak) August 30, 2022

Yüzlerce defa gözaltına alınmak bir suçun kanıtı değidir ama herşeye rağmen gözaltına alınmamak suçun kanıtıdır efendi unutma!… https://t.co/q42CUJtCGM pic.twitter.com/IxdfqGvC1g — Rıdvan Turan (@DrRidvanTuran) August 30, 2022

Bu insanın hiç bir silahlı suç örgütü lideriyle fotoğrafı yok. Öğretmenleri hedef göstererek emrin altında çalışan ve belli ki gözüne girmek için elinden geleni ardına koymayan Mukadder Kardiyen’i aklayamazsın. #ÖğretmenlerGözaltında https://t.co/TQovcVhlft — ÇHD Ankara Şube (@chdankara) August 30, 2022

İçişleri Bakanı, bir öğretmeni hedefe koyacak kadar düşmüş. İnsan ar eder ama yok. https://t.co/KVgRnakXvI — Akın Olgun (@akinolgun) August 30, 2022

Türkiye’de yargı neden bu durumda? Çünkü adalet kavramını bilmeyen insanlar bu işlerin başında.Aşağıdaki şahıs,içişleri bakanı;insanları etiketliyor,ötekileştiriyor,itham ediyor ve daha acıklısı siz neden benim gibi değilsiniz diye suçluyor.Bu donamınsızlık seviyesine düşmek zor https://t.co/F5qbDLcM09 — 🌈Arzu Yildiz 🌈 (@arzuyldzz) August 30, 2022

https://twitter.com/oencueonur/status/1564706578930049029