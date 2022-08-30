Öğretmeni hedef gösteren Soylu’ya tepki yağdı: ‘Suçlu olsa seninle fotoğrafı olurdu’

Özlük haklarını istediği için Ankara’da polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınan biyoloji öğretmeni Betül Koca’yı hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki yağdı: “Yahu suçlu olsa seninle fotoğrafı olurdu.”
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.
Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.
Kılıçdaroğlu, öğretmenin sürüklenerek gözaltına alındığı videoyu paylaşarak şunları demişti: “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”
Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak Betül Koca’yı hedef göstermişti: “Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube’nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?”
Soylu’nun öğretmeni hedef gösteren tweet’ine tepki yağdı.