Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi; Kılıçdaroğlu’na sataştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özlük haklarını istediği için Ankara’da polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınan biyoloji öğretmeni Betül Koca’yı hedef gösterdi. Gözaltına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sataştı.

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, öğretmenin sürüklenerek gözaltına alındığı videoyu paylaşarak şunları demişti: “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz! https://t.co/ZUNfS4yDjA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 30, 2022

Soylu ise Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayarak Betül Koca’yı hedef gösterdi: “Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni ‘troll’ yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1-FETÖ’nün ayak izinden yürümen, 2-HDPKK’ya sevgin, 3-CHP’yi her türlü suç örgütüne alet etmen, 4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman…

Kılıçdaroğlu, Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube’nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç.”

Kılıçdaroğlu,

Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum.



Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum.

Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,

2-HDPKK'ya sevgin,

3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,

4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman…+⬇️ https://t.co/aMXXLFhwhE — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 30, 2022

Sendika: Hiçbir arkadaşımızı sizin siyasi kamplaşmanıza yem etmeyeceğiz

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Twitter hesabından Soylu’nun tweet’i alıntılanarak şunlar yazıldı: “Öğretmeni hedef gösteren, sendikal örgütlenmenin kitle ilişkisinde bir çok farklı siyasi görüşten kişiyi bir araya getirebileceğini idrak edemeyen yaklaşımla hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizler öğretmeniz! Hiçbir arkadaşımızı sizin siyasi kamplaşmanıza yem etmeyeceğiz.

Biz, insanlara bu sendikaya üye olurken hangi partiye üye olup olmadıklarını sormuyoruz. Sendikalar meslek örgütleridir. Bugün Ankara’da bir araya gelen öğretmenler asgari ücretle çalıştırılmaya hayır dediler. Emniyet güçleri sadece arkadaşımıza değil, yüzlerce öğretmene şiddet uygulamıştır. Bu öğretmenler Samsun’dan, Diyarbakır’dan, İzmir’den, Elazığ’dan geldiler. Sizlerin aklının ermeyeceği bir emek dünyası bu. Bu dünyada biz kardeşiz! Kardeşliğimizi büyüteceğiz.”

https://mobile.twitter.com/ogretmensendika/status/1564679972769468420