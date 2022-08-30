Özlük hakları için Ankara’da toplanan özel sektör öğretmenlerine polis müdahelesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplandı. Gruba polis müdahale etti. Aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası

Sendika, 28 Ağustos’ta Twitter’dan Ankara’da toplanacaklarını duyurmuştu. Sendika, taban maaş ve sefalet ücretleri gibi özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Başta taban maaş olmak üzere tüm özlük haklarımız için 30 Ağustos'ta Ankara'da buluşuyoruz. Öğretmenlerin sesini duymak zorundasınız. @tcmeb #ÖzelSektörÖğretmenleriAnkaraya seslerini duyurmaya geliyor! pic.twitter.com/8JLNzcMY8Z — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 28, 2022

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklamasında bulunmak istedi. Polis, buna izin vermedi ve gruba müdahale etti.

Sendikanın açıklamasına göre aralarında öğretmen ve avukatların bulunduğu en az altı kişi gözaltına alındı. Müdahale devam ediyor.

Barikatlara karşı direnmeye devam ediyoruz. İçerisinde avukat ve öğretmen arkadaşlarımızın olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılar serbest bırakılana kadar susmuyoruz,korkmuyoruz! pic.twitter.com/Ua6emQYdN2 — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 30, 2022

Özel sektörde çalışan çok sayıda öğretmen asgari ücretle hatta asgari ücretin altında çalışıyor. Düşük ücretlerden dolayı kiralarını ödeyemeyen ve daha küçük şehirlere göç edenler var.

Bunun haricinde iş yerlerinde güvenceye sahip değiller. Bazı okullar, yazın maaş ve sigorta ödememek için öğretmenleri haziranda istifa ettirmeye ve eylülde tekrardan sözleşme imzalatmaya zorluyor.