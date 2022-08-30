Özlük hakları için Ankara’da toplanan özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplandı. Polisin tartaklayarak gözaltına aldığı öğretmenler serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası

Sendika, 28 Ağustos’ta Twitter’dan Ankara’da toplanacaklarını duyurmuştu. Sendika, taban maaş ve sefalet ücretleri gibi özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Başta taban maaş olmak üzere tüm özlük haklarımız için 30 Ağustos'ta Ankara'da buluşuyoruz. Öğretmenlerin sesini duymak zorundasınız. @tcmeb #ÖzelSektörÖğretmenleriAnkaraya seslerini duyurmaya geliyor! pic.twitter.com/8JLNzcMY8Z — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 28, 2022

Polis, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması okumak isteyen öğretmenlere müdahale etti.

Bir üyemizin gözaltına alınışı. Yorumu size bırakıyoruz. pic.twitter.com/ETDdhyJ2YI — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 30, 2022

Sendikanın açıklamasına göre aralarında öğretmen ve avukatların bulunduğu en az dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Özel sektörde çalışan çok sayıda öğretmen asgari ücretle hatta altında çalışıyor. Düşük ücretlerden dolayı kiralarını ödeyemeyen ve daha küçük şehirlere göç edenler var.

Bunun haricinde işyerlerinde güvenceye sahip değiller. Bazı okullar, yazın maaş ve sigorta ödememek için öğretmenleri haziranda istifa ettirmeye ve eylülde tekrardan sözleşme imzalatmaya zorluyor.