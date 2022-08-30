Özlük hakları için Ankara’da toplanan özel sektör öğretmenlerine polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplandı. Polisin tartaklayarak gözaltına aldığı öğretmenler serbest bırakıldı.
Sendika, 28 Ağustos’ta Twitter’dan Ankara’da toplanacaklarını duyurmuştu. Sendika, taban maaş ve sefalet ücretleri gibi özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.
Polis, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması okumak isteyen öğretmenlere müdahale etti.
Sendikanın açıklamasına göre aralarında öğretmen ve avukatların bulunduğu en az dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Özel sektörde çalışan çok sayıda öğretmen asgari ücretle hatta altında çalışıyor. Düşük ücretlerden dolayı kiralarını ödeyemeyen ve daha küçük şehirlere göç edenler var.
Bunun haricinde işyerlerinde güvenceye sahip değiller. Bazı okullar, yazın maaş ve sigorta ödememek için öğretmenleri haziranda istifa ettirmeye ve eylülde tekrardan sözleşme imzalatmaya zorluyor.