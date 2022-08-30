Polisin sürükleyerek gözaltına aldığı öğretmen: Asgari ücretin altına da çalıştım

AYEŞGÜL KASAP

Özlük haklarını istediği için Ankara’da polis tarafından tartaklanarak gözaltına alınan biyoloji öğretmeni Betül Koca Diken’e konuştu: “Ben saçlarımdan sürüklenerek alındım. Bir öğretmen olduğumuzun değerini göremedik. Açıkçası zoruma gidiyor.”

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen, Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve talimatla gözaltına aldırmıştı. Koca, gözaltı sırasında tartaklanmıştı.

Bir üyemizin gözaltına alınışı. Yorumu size bırakıyoruz. pic.twitter.com/ETDdhyJ2YI — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) August 30, 2022

‘Saçlarımdan sürüklenerek alındım’

Aynı zamanda sendikanın Ankara temsilcisi de olan Koca o anları şöyle anlattı: “Biz orada duruyorduk. Sendikamız Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürüyüş gerçekleştirecekti. Bana bağırmaya başladı. ‘Alacağız hepinizi’ diyerek. Ben de ‘Ben bağırmıyorum siz bağırıyorsunuz’ dedi. ‘Alın bunu’ deyip gözaltına aldırdı.

Öğretmene saygısı olmayan, nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen bir kamu görevlisi yetiştirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz aynı zamanda. Onların çocuklarını okutuyoruz. Onları polis yapıyoruz. Bir yerlere getiriyoruz. Gözaltı aracında arkadaşlarımız darp edildi. Ben saçlarımdan sürüklenerek alındım. Bir öğretmen olduğumuzun değerini göremedik.“

Öğretmenlere göre mesleğin ayaklar altına alınmasının altındaki temel neden öğretmenliğin ticarileştirilmesi.

Koca şöyle devam etti: “Biz bununla da mücadele ediyoruz. Aynı zamanda atanamayan öğretmenleriz. Biz taban maaş hakkımızı istiyoruz. Bu ülkenin direği eğitimdir. Bir ülkenin geleceğine, çocuklarına verdiği değer eğitime verdiğin değerden geçer. Ne yazık ki bu muameleyle karşılaşmak bizleri üzdü ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Artık bir sendikamız var ve sesimiz çok yerlere duyuldu. Biz daha da umutlandık daha da kararlıyız. Güvenceli çalışma şartlarını istiyoruz. Artık yetkililerin bu sesimizi duymasını istiyoruz.”

‘Asgari ücretin altına da çalıştım’

Koca “Mücadele etmeyi öğretmenler öğretecek” dedi: “Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bunu bir kez daha gördük. Ne kadar haklı ve meşru olduğumuzu göstermiş oldular. Bu muamele bile eğitim emekçilerinin ne tür şartlarda çalıştıklarını aslında gözler önüne sermiş oldu.”

Öğretmenlerin geneli asgari ücrete mahkum ama onun altında çalışanlar bile var. Bunlardan biri de Koca: “Ben asgari ücretin altına da çalıştım. 48 saat derse girerek çalıştım. Cumartesi pazarımız yok bizim. Çok öğrenci yetiştirdik, onları çok iyi yerlere getirdik. Benim açıkçası zoruma gidiyor. Duygulanıyorum.”