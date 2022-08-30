Kılıçdaroğlu’ndan öğretmeni tartaklayarak gözaltına aldıran amire: Beni beklesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için toplanan öğretmenlerin polislerce dövülerek gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi: “Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmıştı. Gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Bunun yanında sendikanın Twitter hesabı üzerinden bir öğretmenin üzerine yürüyen Ankara Güvenlik Şubesinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen’in talimatı sonrası tartaklanarak gözaltına alındığı video tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu, da bu videoyu alıntılayarak Kardiyen’e seslendi: “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz! https://t.co/ZUNfS4yDjA — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 30, 2022

Özel sektörde çalışan çok sayıda öğretmen asgari ücretle hatta altında çalışıyor. Düşük ücretlerden dolayı kiralarını ödeyemeyen ve daha küçük şehirlere göç edenler var.

Bunun haricinde işyerlerinde güvenceye sahip değiller. Bazı okullar, yazın maaş ve sigorta ödememek için öğretmenleri haziranda istifa ettirmeye ve eylülde tekrardan sözleşme imzalatmaya zorluyor.