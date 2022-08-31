Milli Eğitim bakanı, Soylu’ya özendi, isim vermeden Kılıçdaroğlu’na çattı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özlük haklarının iyileştirilmesi için eylem düzenleyen özel sektör öğretmenlerine yönelik polis müdahelesiyle ilgili açıklamada bulundu. Özer, “İki güzide meslek grubunun karşı karşıya getirilmesine karşıyız” dedi.

Görsel: Twitter

Özer, Ankara’daki bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özer, dün, polisin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenlere şiddetli polis müdahalesiyle ilgili şunları söyledi: “Bakanlık olarak devletteki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirilmesiyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız.”

Dün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden polis müdahalesine tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na “Defalarca Emniyet Terör Şube’nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun” demişti.