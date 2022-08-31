Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 arttı.

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Reuters’ın 13 kurumla düzenlediği ankette ihracatın artması ve iç talep desteğiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi öngörülmüştü.

TÜİK’e göre finans ve sigorta faaliyetleri 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 26,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH ikinci çeyrekte cari fiyatlarla 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ikinci çeyrekte cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira oldu.

GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon kaydedildi.

Yerleşik hanehalkının tüketim harcamaları yüzde 22,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı bu dönemde yüzde 16,4, ithalatsa yüzde 5,8 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 66,4 arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 25,4 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,4’tü.