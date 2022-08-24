Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5, 2022’de yüzde 4 büyümesi bekleniyor

İhracatın artması ve iç talep desteğiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi; Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine bir gerekçe olarak gösterdiği ikinci yarıda beklenen yavaşlamayla 2022’nin tamamında büyümenin yüzde 4 olması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Reuters’ın 13 kurumla düzenlediği ankete göre 2022’nin ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 5 ila yüzde 8,7 bandında yer alıyor. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyümüştü.

Büyümedeki seyir TL’deki değer kaybı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve enflasyondaki yüzde 80 üzerine doğru yükselişle birlikte geldi. Ekonomide bu dönem, cari fazla odaklı kredi ve büyüme politikaların güç kazandı.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren ekonomi politikası çerçevesinde politika faizini geçen sene yüzde 19’dan indirmeye başlamıştı. Bu ay Merkez Bankası iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini destekleme amacıyla politika faizini yüzde 13 seviyesine çekti.

Birçok ekonomist güçlü ihracat performansı ve iyi geçen turizm sezonu sonrasında potansiyelinin üstünde büyüyen ekonominin iç ve dış talebin ikinci yarıda yavaşlama eğilimine girebileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği başta olmak üzere, küresel faiz artışları, küresel resesyon endişeleri ve öncü PMI verileri dış talebin zayıfladığını gösteriyor. Öte yandan iç talep canlılığını korusa da yavaşlama sinyalleri gösteriyor.

Ekonomi yönetimi turizm, net ihracat döviz kazandırıcı alanlar, yatırım, tarım, KOBİ ve örnekleri daha genişletilebilecek alanlardaki büyümenin yavaşlamaması gerektiğini savunuyor.

Faiz indirimine bir gerekçe olarak da nitelenen yavaşlama sinyallerinden sonra Merkez Bankası’ndan kredi ve tahvil piyasasındaki kontrolünü ve yön verme kabiliyetini artıran adımlar geldi. Faiz indirimini takiben kredileri kendi faizine yaklaştıran, kredilerle tahvil ilişkisi getiren, belirli faiz ve büyüme oranı üzerindeki kredilere ek tahvil tutulması öngören adımlar da attı.

Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan 2021 ikinci çeyrekte yüzde 21,7, 2021’in tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati veri öncesinde ikinci çeyrekte ilk çeyrekteki yüzde 7,3 seviyesinin üzerinde büyüme beklediklerini söyledi.

Reuters anketine katılan 18 kurumun 2022 GSYH büyümesi için medyan tahmini yüzde 4 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 3,3 ila yüzde 5 arasında yer alıyor. Enflasyon yerine odağının önce büyüme olacağını göstermekte çekinmeyen Merkez Bankası’nın yeni adımlarının büyümeye olası etkileri de piyasalarda önümüzdeki dönem takip edilen bir konu olacak.

TÜİK, ikinci çeyrek GSYH verilerini 31 Ağustos’ta açıklayacak.