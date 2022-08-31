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Yaramazlara biraz batar!

Milli Eğitim Bakanlığı, polisin döverek gözaltına aldığı öğretmenlerle görüşecek


Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nı görüşmeye çağırdı. Sendikanın açıklamasına göre görüşmen saat 17:00’de.

Görsel: Twitter

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplanmışmış, gruba polis müdahale etmiş, aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alınmıştı.


Sendikanın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşme talep ettiği duyuruldu. Sosyal medyadaki duyuru: “Milli Eğitim Bakanlığı, sendikamızın yönetim kurulunu aramış ve bir görüşme talep etmiştir. Yönetim kurulu üyelerimiz saat 17:00’de bakan yardımcısı ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan’la görüşme gerçekleştirecektir.”

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