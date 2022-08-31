Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban’ın şoförünün evinde ‘belge yakma’ mesaisi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hafta sonu gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddialarının odağındaki isimlerden olan Prof. Dr. Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet K.’nin evinde arama yapıldı.

Arama esnasında Ban’ın şoförünün eşi ve baldızının belgeleri yakarken yakalandığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı sonrası Milas’ta bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalanmıştı. Ban’la birlikte şoförü Ahmet K. de gözaltına alınmıştı.

Ban’la birlikte Ankara’ya getirilen Ahmet K.’nin Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, AA’ya göre arama yapmak için Gölbaşı ilçesindeki evine giden polis ekipleri eşi Neslihan K. ve yakını Zeynep Naz H.’yi bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakaladı.

Yapılan incelemede iki çanta içerisinde yer alan çok sayıda klasör içerisindeki evraklarla bazı dijital materyallerin bahçedeki bir el arabası içerisinde yakıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Ahmet K.’nın eşi Neslihan K. ile baldızı Zeynep Naz H. de Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü.

Peker’in iddiaları

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.