Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu’nun Meclis karnesi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarının odağındaki isimlerden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu seçildiği 2018’den bu yana Meclis’te yalnızca 13 defa konuştu. Konuşmalardan biri yemin töreniyken, bir diğerinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunduğu görüldü.

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Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun Meclis karnesi incelendiğinde dört yılı aşkın sürede yalnızca 13 defa kürsüde konuştuğu görülüyor.

‘AKP kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi’ demişti

Meclis’in internet sitesindeki bilgilere göre Taşkesenlioğlu milletvekili seçildiği 2018 yılında biri yemin töreni olmak üzere üç kez konuşmuş. Konuşmalardan biri ‘25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum’un Çat ilçesi Yavi beldesinde gerçekleştirilen Yavi katliamına ilişkin gündem dışı konuşma’yken bir diğeri ‘2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 8’inci Tur görüşmeleri’ sırasında kaydedilmiş.

2019 yılında üç kez konuşan AKP’li isim, bunlardan birini bütçe görüşmelerinde diğerini ‘Diyarbakır Anneleri’ için kaydetmiş.

Taşkesenlioğlu’nun 2019’daki en dikkat çeken konuşmasıysa 5 Aralık 2019’da Erdoğan’a şükranlarını sunduğu konuşması.

AKP’li vekil buradaki kısa konuşmasında kadınların AKP döneminde siyasette ‘özne’ halini geldiğini iddia etmiş:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Ancak gelin görün ki çok uzunca süre, kadınlarımız, sırf inançları gereği örttükleri başörtüden dolayı siyasetten ve Meclisten mahrum edilmişlerdir. AK Parti iktidarlarının kararlı mücadelesiyle, gerçek manada seçme ve seçilme hakkımız tüm kadınlarımıza 7 Haziran 2015 tarihinde verilmiştir ve AK Parti iktidarına kadar yüzde 4,4 olan Meclisteki kadın oranımız, AK Parti iktidarlarından sonra 17,4 seviyesine kadar varmıştır. Her manada ve özellikle siyasette kadının özne hâline gelmesini sağlayan ve özellikle biz başörtülü kadınların Mecliste var olabilmesi için kararlılıkla mücadele eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor ve milli mücadeleden bugüne kadar şehit olan tüm kadınlarımızı da rahmetle anıyorum.”

Bir kanun teklifinde ilk imza sahibi

2020 yılında iki kez konuşan Zehra Taşkesenlioğlu, 2021’de iki, 2022’de ise üç kez konuşmuş.

AKP’li isim, yalnızca bir kanun teklifinde ilk imza sahibiyken, AKP’lilerce hazırlanan 65 kanun teklifine imza atmış.

Taşkesenlioğlu üyesi olduğu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 2022 yılında olmak üzere yalnızca bir kez konuşmuş. Bir diğer komisyon konuşmasınıysa Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yine 2022 yılında kaydetmiş.

AKP’li vekilin Meclis’e verdiği yazılı önergesi yok.