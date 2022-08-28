SPK, Peker’in iddialarını doğrulayan Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarını doğrulayan Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Taşkesenlioğlu’nun, kendisine sermaye artırımıyla ilgili bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP Milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Sineren’i ‘Way Out’ adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini belirten Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında rüşvet istendiğini öne sürerek belgeler paylaşmıştı.

Sineren de katıldığı Halk TV programında iddiaları doğrulamıştı.

Peker daha sonra Twitter hesabından iddiaları sürdürerek Taşkesenoğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söylemişti.

İddialar reddedildi

SPK açıklamasında, iddiaların ‘asılsız’ olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Sineren’in şirketi tarafından 5 Nisan 2021’de kurula başvuruyla 2017-2021 yıllarında 30’un üzerinde farklı kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak üzere toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun sermayeye eklenmesinin talep edildiği yazıldı.

Şirketin belgeleri ‘tam ve eksiksiz olarak iletmediği’ iddia edilen açıklamada şirkete iki ayrı tarihlerde yazı iletildiği öne sürüldü.

Belgelerin verilen tarihten geç tamamlandığı öne sürülerek ‘sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla’ sermaye artırımı talebinin reddedildiği iddia edildi.

Daha sonra Sineren hakkında hukuki işlemlere başvurulacağı yazıldı: “Öte yandan Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Şirket pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) 107/1 maddesinde tanımlanan ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine Tozlu Sineren’in de bulunduğu şahıslar hakkında SPK’nın 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli kararı ile aralarında Mine Tozlu Sineren’in de bulunduğu ilgililer hakkında SPK’nın 112’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK’nın 115’inci maddesi uyarınca başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine Tozlu Sineren’in de olduğu ilgililer hakkında SPK’nın 110’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK’nın 115’inci maddesi uyarınca başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”