Peker: Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı var

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söyledi.

Peker’in dün ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından paylaştığı ‘rüşvet ağı’ iddiasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ismi de yer alıyor.

Peker’e göre Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.

Paylaşımlarına bugün de devam eden organize suç örgütü lideri şunları yazdı:

* Size ilk önce SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu anlatacağım. Daha sonraki tweet’lerde diğer aile fertlerini anlatacağım. Fütü terör örgütünün finans ayağını oluşturan Bankasya’da 16 sene üst düzey yöneticilikler yaptı.

* O bankaya para yatıran herkes örgüt üyesi olmaktan ceza alırken buna hiç işlem yapılmadı. Bu kişinin Fütü terör örgütü yöneticisi sayılmasına yetecek binlerce olay varken ben sadece birini anlatacağım.

* İzmir Aliağa’da Atıl Akkan isimli sözde bir iş adamına, Bankasya’ya devlet tarafından el konulmak üzereyken sözde bir enerji yatırımıyla ilgili 100 milyon dolar kredi verdi ve şahıstan bu kredinin karşılığında hiçbir güvence almadığı gibi kefalet imzasını dahi almadığı ortaya çıktı.

* BDDK raporuna göre bu şahsın bir daha asla bankacılık yapmaması gerekir (resmi rapor). Krediyi alan kişinin de fütü terör örgütü iltisaklı bir kişi olmasından dolayı, ayrıca da devletin bankaya el koymadan önce içinin boşaltılmasını sağladığı için en iyi ihtimalle terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olması gerekir.

* Ancak görünmeyen sihirli eller devreye girerek BDDK’nın resmi raporunu sümen altı ettiler. İşlemde değil. Bu rapor işleme konulmadığı gibi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu Halkbank’ın genel müdürü yaptılar.

* İlerleyen zamanlarda Halkbank ve onun üzerinden döndürülen İran paralarıyla ilgili apayrı bir paylaşım yapacağım.

* Neyse konumuza geri dönelim. O gizli sihirli eller Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu SPK’nın başına getiriyor. Ben şu an SPK’yla ilgileniyorum, SPK’yı açıklıyorum ancak halkbankasında çok daha büyük skandallar var.

* SPK başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet çarkının nasıl işlediğini şimdi size anlatmaya başlayacağım.

* SPK başkanı Ali Fuat’ın üç tane gelir kapısı vardı. Birincisi SPK’da halka arz edilmiş şirketlerin sudan bahanelerle işlem görmesine yasak getiriyor ya da oynayan büyük oyunculara yasak getiriyor. Yasak geldikten sonra çevresinde Diyarbakırlı Nedim Özbek olarak bilinen kişi ya da Ahmet ve Süleyman isimlerindeki yakınlarını devreye sokuyor.

* Bu kişiler ”Biz işinizi hallederiz” diyerek büyük paralar karşılığında bu yasakların kalkmasını sağlıyorlar. Rüşvet tarifesinde en küçük rakam 500 bin dolar. Üst limitse açık yani sınırsız. Buna bir örnek vermek gerekirse Kütahya Şeker Hisse senetlerinde yasak yiyen Abdullah isimli şahıstan 1 milyon 250 bin dolar aldılar. Vakit sorunum olduğu için bu arkadaşın soyadına bakamadım, gazeteci arkadaşlar araştırırsa zaten bulurlar.

* Taşkesenlioğlu’nun ikinci gelir kapısı tüm bedelli şirketlerden yüzde 6 para almasıdır. Bedelli nedir diye sorarsanız şudur. Bir şirketin sermayeye ihtiyacı varsa hisse sahiplerinden yani küçük yatırımcıdan para toplaması gerekir. Ancak Taşkesenlioğlu yine sudan bahanelerle bu izni vermeyip işi yokuşa sürer. Biraz önce isimlerini söylediğim Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman ismindeki yakınları devreye girer.

* Buna da bir örnek vermek gerekirse AVOD isimli firma yıllarca bedelli yapmak istedi. Ancak Ali Fuat bunu hep engelledi. Ancak giderayak AVOD Holdingi’n sahibi Nazım beyin yüzde 100 bedelli istediğini bile aşıp yüzde 200 bedelli izni verdi. Bunun karşılığında 4 milyon 250 bin dolar para aldı. Son üç yılın bedelli listesi çıkarılırsa bu firmaların tamamından para aldılar. Ancak diş geçiremeyecekleri Koç ve Sabancı gibi firmalar bunun dışındalar. Halka arzlardan çok büyük paralar alındı.

* Size daha birçok örnek verebilirim. Ancak o zaman binlerce tweet yazmam gerekecek. Biz okumayı çok sevmeyen bir toplum olduğumuz için 50 tweet’e sığdırmaya gayret edeceğim. Peki Taşkesenlioğlu ailesinin diğer fertleri bu işlerden nasıl faydalanıyor?

* Yüzde 90’ı AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na yüzde 10 ise Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketi var. Bu şirket abisinin SPK başkanı olduğu dönemde halka arz danışmanlığını yaptığını web sayfası üzerinden duyurmuş (rüşvet toplama yani.)

* Bu şirketin başka bir rezilliği, o tarihlerde AK Parti’de olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer AK Parti belediyelerine iş yapmışlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yazıları ihbar kabul edip, inceleme yapıp, savcılığa suç duyurusunda bulunma zorunluluğu vardır.

* Ancak rezillikler burada da bitmiyor ki. Çaldıkları yetmezmiş gibi devlete de vergi vermemek için hileler yapıyorlar. Maya Eğitim Danışmanlık şirketine bir demirci firmasından 1.5 milyon TL’lik hayali fatura kestiriyorlar. Ancak böyle bir durum hayatın olağan akışına aykırı olduğu için maliye hemen müdahale ediyor. Ancak sizin de takdir edeceğiniz üzere bu durum da sümen altı edilmiş şekilde bekletiliyor.

* 14 Ekim 2019 da şirketi devrediyorlar. Dostları diyor ki ‘‘Nesrin Kakırman sen Beşiktaş İlçe milli eğitim müdürüsün, sen bir şirkete ortak olamazsın.” Zehra Taşkesenlioğlu’na da ”Sen milletvekilisin kendi partinin belediyelerine de iş yapıyorsun bu ileride başınıza iş açar” diyor.

* Bu sebeple şirketi devrediyorlar. Nesrin Kakırman, Taşkesenlioğlu ailesinin küçüğü. Evlilikten dolayı soyismi farklı.

* Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun halkbankası genel müdürüyken bir de sevgilisi var. Kendine yeni bir sevgili bulunca bu sevgilisinden ayrılmak istiyor. Ancak kadın ayrılmak istemediği için arkadaşının işyerine kadını çağırıp bir mafyaya yakın adamlarla beraber kadını ölümle tehdit edip ayrılmasını sağlıyorlar.

* Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı var. Bunların çoğunluğu Nedim Özbek ve Diyarbakırlı olarak bilinen Emin’in üzerinde ancak başka yakınlarının üzerine de yapmış. Başka yakınlarının üzerine yapmış olduğu mallar da var.

* Yüce devletimizin şerefli polislerine samimi ihbarımdır: Ali Fuat Taşkesenlioğlu 180 milyon dolarını Bahçelievler’deki villasında ve Halkalı’daki bir apartmanda olan karşılıklı iki dairesinde saklamaktadır. Bu olaylar basına düşünce paraların büyük bit bölümünü taşıdı.

* Ancak bir bölümünün halen o evlerde olduğunu biliyoruz. Evlerin adresi baz istasyonu kayıtlarından karılabilinir. Bu evlerde dört tane büyük kasa bulacaksınız. Paralar o kasaların içinde. Daha önce bahsettiğim Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun oteli bitti. Otel İkitelli’de beş yıldızlıdır.

* Otelin ismi QUA OTEL ancak o bölgede iki tane QUA otel var onun da detayını birazdan yazacağım. Otelin sahibi Ali Ercan görünüyor (Ercanlar Grup). Ali Fuat’ın SPK başkanı olduğu döneminde bu kişinin şirketi halka arz oldu. Bu halka arzlar tartışmalı yani şaibeli halka arzlardı.

* Şirketin birinin ismi QUA GRANITE diğerinin ismiyse GEZİNOMİ dir. Bu şirketlere para yatıran küçük yatırımcılar şu ana kadar paralarının üçte ikisini kaybettiler. Belki onların içinden bir tanesi intihar etti. Belki her şeyini kaybedip sokağa düştü. Bu belkiler uzatılabilir.

* Bu şirketlerin de büyük ortağı Ali Fuat’tır. Bir de bunlar çaldıkları paraları başkasının üzerine güvenerek nasıl yapıyorlar size onu da anlatayım.

* Hamili senet şeklinde düzenlenmiş şirket yapıları var. Mesela siz ticari sicilde o şirketi araştırırken sahibi olarak birini görürsünüz ancak o çoğunlukla çulsuzun tekidir. Ya da bir arkadaşına rica eder. Görünürde o vardır. Ancak şirketin hamili senetleri kimin cebindeyse şirketin sahibi odur.

* Şimdi geldik cehennemin kapılarının açılacağı bölüme. Ben SPK’yla ilgili açıklamalar yapacağım dediğimde (takriben 1,5 ay önce) Taşkesenlioğlu ve onların arkasındaki güç olan Serhat Albayrak bir karar alırlar.

* Bütün suçları Ünsal Ban’ın üzerine bırakacak şekilde karar alırlar. Zehra Taşkesenlioğlunun boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra bu dilekçeyi aynı anda Süslü Sülüman’a yollarlar. Güzel Sülüman’a, aslan Sülüman’a. Bazı güçler tarafından bilinçaltında LGBT’li birey yapılacağı korkusu yaşayan aslan Sülüman’a. Aynı anda Ankara’da Ünsal Ban üzerinde polis tahkikatı yürütürken ayrıca da bir kriminal gruba gerekirse Ünsal Ban’ı herhangi bir bahaneyle ortadan kaldırılması yönünde hazırlık yapmalarını söylerler.

* Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK partinin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı.

* Ben de bu görüntüleri sizinle paylaşacağım. Zehra Taşkesenlioğlu’nun elinde büyük bir kasap bıçağı varken ”Seni öldüreceğim” diyor. Ayrıca da sinir krizi geçirerek abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kocası Ünsal Ban’ı kastederek ”Siz para çalacaksınız siz para yapacaksınız ben ise rezilliğini yaşayacağım” tarzında bir şeyler söylüyor.

* Sayın savcılar, sayın hakimler, ben suç örgütü lideriyim bahanesiyle dediklerimi ciddiye almıyor havası yapıyorsunuz (tüm delillere rağmen). İktidar partisinin Erzurum milletvekilinden daha güvenilir şahit mi arıyorsunuz? Alın kendi ağzıyla söylüyor. Ünsal bey senin adını geçirmememi videoyu şu an yayınlamamamı istemiştin (telefon konuşmamızda).

* Senin hayatını kurtarabilmek için bunu mecburen yapıyorum. Hem de akit yapmış olduğum 40 yaş altına yalan söylemiş olmamak için yapıyorum.