Eski SPK başkanı ‘rüşvet ağı’ iddialarını reddetti: Suç duyurusunda bulunacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddiasıyla gündeme gelen eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaların doğru olmadığını savundu.

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Peker, Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP Milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Sineren’i ‘Way Out’ adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini belirten Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında rüşvet istendiğini öne sürerek belgeler paylaşmıştı.

Sineren de katıldığı Halk TV programında iddiaları doğrulamıştı.

İddiaları Twitter hesabındaki açıklamasında yalanlayan Ali Fuat Taşkesenlioğlu suç duyurusunda bulunacağını söyledi:

*Mine Tozlu Sineren adını göreve başladığım Nisan 2018 sonrası Erzurumlu olmamız hasebiyle Erzurumlu olduğunu söyleyerek onun adına randevu isteyen biri dolayısıyla öğrendim. Firma sahiplerinin farklı kişiler üzerinden randevu talebine cevap vermeyeceğimi belirttim.

*Bu süreçte yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturmalar devam etti. İncelemeler sonucu rapora bağlandıktan sonra, kendisinin de içinde bulunduğu kişiler hakkında Kurul Kararıyla iki veya üç suç duyurusu ihbarında bulunuldu.

*Serkan Taranoğlu ismini son iki üç gün öncesine kadar duymuş bile değildim. Tanımadım.

*Bahsedilen Salih Orakçı ile beş-altı yıl önce yani SPK başkanlığım öncesinde bir tanışma dışında görüşmem olmamıştır.

*Borsagündem internet sitesi sahibi Orhan Pala ile göreve başladığım 2018 yılında yaptığı hayırlı olsun ziyareti dışında bir görüşmem olmamıştır.

*Burak Taşçı’yı tanımam, herhangi bir irtibatım olmamıştır.

*Kız kardeşim Zehra Taşkesenlioğlu SPK ile ilgili hiç bir iş için aramamıştır.

*Mine Tozlu Sineren ile görevden ayrıldıktan sonra bir hukukçunun ricası ile onun da bulunduğu ortamda randevu taleplerini doğrudan istemek yerine farklı kişiler vasıtasıyla yapmasının son derece yanlış olduğunu yüzüne karşı söyledim. Varsa bir şikayeti Kuruldan ve yöneticilerden randevu isteyip görüşmesini söyledim. Benim rica etmemi söylediler ancak ben kendim aramayacağımı da bildirdim.

*Mine Tozlu Sineren ve yeni diğer iftara atanlara karşı da yarın suç duyurularında bulunacağım.