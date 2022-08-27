DEVA Partisi, Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddiasını yargıya taşıyor: Hesabı sorulacak

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında ismi geçenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Peker’in bugün ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabında paylaştığı rüşvet ağının içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da ismi geçiyordu.

Peker’in iddiasına göre iş insanlarından rüşvet isteyen ve kabul etmeyenleri sahte belgelerle zarara uğratan bu ağın içinde şu isimler yer alıyor: Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı.

‘Hesabı sorulacaktır’

Bu iddiaya karşı tepkiler yükselirken DEVA Partisi’nden Yeneroğlu, iddiayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Yargının iktidarın hizmetinde olduğunu belirten Yeneroğlu, ”Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker’in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır” dedi.

Yeneroğlu Twitter hesabındaki paylaşımının devamında şunları belirtti: ”Anlaşılan o ki ülkede iki tür suç örgütü var. Birincisi iktidar ve çevresiyle menfaatleri çakıştığı için yolu ayrılanlar; diğeri de iktidar imkanlarıyla ülkeyi talan edip milleti soymaya devam edenler. Elbette bir gün bunların hesabı sorulacaktır.”