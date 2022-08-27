Sedat Peker, sermaye piyasasında ‘suç örgütü’ iddiasını 50 tweet’te anlattı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı’nın adının geçtiği, bir ‘suç örgütü’ iddiasında bulundu. Peker, ‘örgütün’ sermaye piyasasında faaliyet gösterdiğini belirtti.
Peker’in ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından ortaya attığı iddialar şöyle: