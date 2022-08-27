Sedat Peker, sermaye piyasasında ‘suç örgütü’ iddiasını 50 tweet’te anlattı

37-)…hiçbir şey. Artık tecrübe olduğu üzere ben hikayenin önemli parçalarını mutlaka sonlara saklarım. Bu kadar rüşvet, namussuzluk, sahtekarlık olur da bu işlerin içinde basın mensupları olmazsa hiç olur mu (tabii ki olmaz)? Namuslular baş tacı. Tüm borsa yatırımcılarının…