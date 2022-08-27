Kılıçdaroğlu da harekete geçti: Peker’in iddiaları yargıya taşınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Peker’in bugün ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından paylaştığı ‘rüşvet ağı’ iddiasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ismi de yer alıyor.

Peker’in iddiasına göre eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istedi.

DEVA Partisi’nin iddiayı yargıya taşıyacağını açıklamasından sonra benzer bir adım da Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

‘Para tapar bunlar’

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından konuya dair açıklaması şöyle:

“Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK… Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar.”