Kılıçdaroğlu ‘altılı masa’ya destek verenleri anlattı: Fiilen çalışan bürokratlar var

Samsun’da yurttaşlara ‘altılı masa’yı anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Özel ekiplerimiz var. Üniversiteden hocalar destek veriyorlar. Bazen emekli bürokratlar, fiilen çalışan bürokratlar var” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Doyran köyünde çeltik üreticilerinin sorunlarını dinledi. Daha sonra Yenice köyünü ziyaret eden CHP lideri, kendisini karşılayan kalabalığa konuştu.

ANKA’nın haberine göre ülkedeki sıkıntıların farkında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi düzeltmek mümkün. Üstelik uzun uzun yıllar beklemeye de gerek yok. Kısa bir süre içinde bu millet nefes alacak hale gelebilir” diyerek destek istedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’ konusunda bilgi veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Zaman zaman toplanıyoruz. Devletteki çürümeyi, yeniden inşa edilmesi gereken kurumları biliyoruz. İğneyle oya yapar gibi dikkatli bir üslubumuz var. Dikkatle çalışıyoruz. Her adımın nasıl atılması gerektiği konusunda da özel çabalarımız var. Güzel ekiplerimiz var. Üniversiteden hocalar destek veriyorlar. Bazen emekli bürokratlar, fiilen çalışan bürokratlar var.

Onların da destekleri var. Dolayısıyla biz devlette liyakati sağladığımızda, devletin yönetiminde ahlakı sağladığımızda, israfı önlediğimizde, havadan para kazanmayı değil de emek harcayanlara yönelik olarak paranın kullanımını değiştirdiğinizde Türkiye’de her şey değişir.”