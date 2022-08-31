Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti

CANAN COŞKUN

İmam hatiplilerle ilgili beş ay önceki bir konserinde orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade sebebiyle hedef gösterilip tutuklanan ve dört gün sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, hakkındaki adli kontrol şartına itiraz etti.

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen’in avukatları bugün İstanbul başsavcılığına başvuruda bulunarak söz konusu adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. Başvuruyla ilgili kararı sulh ceza hâkimliği verecek.