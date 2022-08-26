İmamoğlu’ndan Gülşen’e destek: Bir kişi istiyor diye sanatçı hapse atılıyorsa olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Bir kişi istiyor diye sanatçı hapse atılıyorsa olmaz” dedi.

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Sosyal medyada iktidara yakın hesaplarca dolaşıma sokulan eski bir videosu sonrasında Gülşen’e jet hızıyla soruşturma açılmış, hedef gösterilen şarkıcı dün de tutuklanmıştı.

İmamoğlu, ‘İBB Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuştu. Konuşmasında, Gülşen’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, şunları söyledi: “Bir kişinin ettiği söz üzerine bir kişi istiyor diye sanatçı hapse atılıyorsa olmaz. Yanlış yaptı diye, bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu davranışların hakkı hapis değildir. Hukuk ve adalet bir kişi için değil, toplum içindir. Kuralları evrenseldir.”

İmamoğlu, konuşmasının devamında “Biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir adalet. Türkiye’de anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru gidiyoruz. Bu mücadele de seferberlik mücadelesi. Toplumun özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz” dedi.