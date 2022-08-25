CHP’li Özel’e göre Gülşen ‘insanların kalbini kırdı’: Maksadını aşmış bir espri

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, imam hatiplerle ilgili bir ifadesi nedeniyle hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılıp gözaltına alınan şarkıcı Gülşen’in ‘maksadını aştığını’ savundu.

Fotoğraf: Instagram

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

‘İmam hatipleri CHP açtı’

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özel, Gülşen hakkında, imam hatiplilere ilişkin sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının anımsatılması üzerine şunları söyledi: “İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin bu memleketin evlatlarını yetiştiren, yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle aktaran öğrenciler yetiştirmek üzere kurulmuş okullar.

Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz.”

CHP’li Gökçen: Tek arzuları Gülşen’in de kendileri gibi olması, değilse yanması

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’se Özel’den farklı olarak sanatçıya destek verdi.

Gökçen, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Aylardır Gülşen’i, Gülşen’i sevenlerden daha çok izliyor daha çok takip ediyor daha çok inceliyorlar. ‘Onların istediği’ yaşam tarzını reddettiği için kamuoyu yaratmaya çalışıyor, baskı yapıyorlar. Hükümetin bütün unsurları, bir vatandaşa linç örgütlemeye çalışıyor.

Böyle bir düzen olamaz. Her gün televizyonlarda ‘Kadınları öldürün, kafirleri katledin, çocukları okutmayın’ naraları atılırken, insanlar hedef gösterilirken ses çıkarılmıyor ama aylar öncesinden bir görüntüyle linç kampanyası başlatılıyor.

‘Gülşen şöyle giyinsin, Gülşen buna destek vermesin, Gülşen o lafları etmesin…’ Tek arzuları Gülşen’in de kendileri gibi olması, değilse yanması. Gülşen’i de, kadını da, çocuğu da koruyan en temel şey laiklik. Dertleri bununla.”