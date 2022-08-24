Sosyal medyada hedef gösterilen Gülşen’e savcılıktan jet soruşturma

Gülşen müsveddesi gündeme gelmek için her naneyi yedin artık onbinlerce dava ile gündeme geleceksin! Sana toplu davalar açılacak ve hesap vereceksin!Toplumun sinir uçlarıyla oynamayacaktın! O çok sevdiğin LobiGBT bayrağını da alıp ülkemizden defolup gideceksin! #GülşenTutuklansın pic.twitter.com/yRSmcq4rob