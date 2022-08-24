Sosyal medyada hedef gösterilen Gülşen’e savcılıktan jet soruşturma

Şarkıcı Gülşen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, ”İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video bugün dolaşıma sokulmuştu.
Şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldığını iktidara yakın Sabah gazetesi duyurdu. Buna göre İstanbul başsavcılığı, Gülşen’in, yarın polis eşliğinde savcılığa getirilmesine karar verdi.
Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.
Başsavcılığın jet hızıyla başlattığı soruşturma bu paylaşımların ardından geldi.