Gülşen hakkında gözaltı kararı verildi

İmam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle dün gece hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülecek.

Fotoğraf: Instagram

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu. Buna göre savcılık, Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Gülşen’in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

MEB, Gülşen hakkında hukuki süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yaptığı yazılı açıklamayla Gülşen’in sözlerine yönelik hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”