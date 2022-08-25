İmam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle dün gece hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye götürüldü. Gülşen’e evli olduğu Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.

Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.

‘Provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum‘

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin ‘imam’ lakabı olduğunu söyleyerek şunları dedi:

“Arkadaşlarla kendi aramızda ‘aptal, salak, sapık’ olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç’ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben ‘Beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın’ demem üzerine bana okrestra arasından ‘Seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç’la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.”

MEB, Gülşen hakkında hukuki süreç başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) yaptığı yazılı açıklamayla Gülşen’in sözlerine yönelik hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”