Kılıçdaroğlu’ndan Gülşen’e destek mesajı: Hemen serbest bırakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden imam hatiplilerle ilgili şakası nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’e destek mesajı yayınladı: “Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, “Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler…” bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!”

Fotoğraf: Diken

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler…’ bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!”

Ne olmuştu?

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verildi.