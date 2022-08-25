Sosyal medya Gülşen için ayakta: ‘Özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz!’

İmam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle dün gece hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen’in tutuklanması sosyal medyada infial yarattı: “Bizi yıldıramayacaksınız. Özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz.”
Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.
İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.
Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verildi.
Twitter’da ‘Gülşen’ birinci sıraya yükselirken birçok kişi tepki gösterdi.