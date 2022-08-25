Sosyal medya Gülşen için ayakta: ‘Özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz!’

Sanatçı Gülşen adliyeye götürülürken akla gelen sorular? Namaz kılmayanlar öldürülebilinir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı! Ankara’yı soyan Melih Gökçek için soruşturma var mı! Ya uyuşturucu ticareti yapanlar? var mı!