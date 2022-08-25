Gülşen’i tutuklatan savcı ‘tanıdık’ çıktı

İmam hatiplerle ilgili şakası nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden savcının gazeteci Sedef Kabaş’ı da tutuklatan savcı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Instagram

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verildi.

Yaklaşık bir yıl önce atanmıştı

Tutuklamayı talep eden savcıysa tanıdık çıktı: Basın Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Türkşad Kunthan Uçuk. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 30 Eylül 2021 kararıyla Osmaniye’ye atanan Uçuk, 6 Ekim 2021 tarihinde Adli Yargı Kararnamesi’yle yani altı gün sonra İstanbul başsavcılığına atandı.

Görevde henüz bir yılı bile dolmayan savcının ‘sicili’yse kabarık. Savcı Uçuk, daha önce de gazeteci Sedef Kabaş’ı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklamaya sevk etmiş, gazeteci Hayri Tunç’u da Maraş Katliamı’yla ilgili tweet’i nedeniyle gözaltına aldırmıştı.

Uçuk, daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine ‘Mafyanın yol kesme tutanakları’ haberiyle ilgili Kısa Dalga yazarı Ersan Atar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sezgin Kesim’e soruşturma açan isimdi.