Erdoğan: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar paçalarını kurtaramayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” dedi.

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Erdoğan, Afyonkarahisar’da, Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümü kutlamalarında konuştu.

Cumhurbaşkanı, arkadaşıyla şakalaşma anına dair bir videonun dolaşıma sokulması sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen’i de ismini anmadan hedef aldı: “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.”

Ne olmuştu?

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan jet hızında resen soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde aynı suçtan tutuklanmıştı.

Şarkıcı, hakkındaki tutukluğa itiraz bugün kabul edilmesi sonrası ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edildi.

İstanbul’daki Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilen Gülşen, dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacak.