Gülşen hakkında tahliye kararı

Şarkıcı Gülşen’in tutukluluğuna itiraz talebi kabul edildi, hakkında tahliye kararı verildi.

Dört ay önce bir konserde söylediği sözler nedeniyle Gülşen hakkında geçen hafta soruşturma açılmış ve tutuklanmıştı.

Gülşen’in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi. Şarkıcının İstanbul’daki Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Tahliye kararının gerekçesi şöyle:

Ne olmuştu?

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Şarkıcı hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün tutuklanmıştı.

Gülşen’in avukatı Emek Emre cumartesi adliyeye giderek itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunmuştu.