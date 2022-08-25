Şık: Gülşen hanıma atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullanan şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına tepki gösterdi: “Kendinden olmayan herkesi açlıkla, linç girişimi ile terbiye etmeye çalışan bir suç düzeninin kurgusundan ibaret bugün yaşadıklarımız. Gülşen Hanım’a atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok.”

Fotoğraf: ANKA

Şık, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde konuştu.

ANKA’dan Gaye Şeyma Can’ın aktardığına göre TİP’li vekil özetle şunları söyledi: “Savcılar talimatları yerine getiriyor ve Gülşen Hanım’ı kuvvetle muhtemelen Bakırköy Hapishanesi’ne sevk ettiler. Bu kararı verenler, o haysiyetini menfaatine ezdirmiş o yargı mensupları ne diyecek ben onu merak ediyorum. Son aylarda giderek yükselen; konser yasaklamalarıyla, insanların hedef gösterilmesiyle, Sezen Aksu’yla başlayan ve bitmeyen, kendinden olmayan herkesi açlıkla, linç girişimi ile terbiye etmeye çalışan bir suç düzeninin kurgusundan ibaret bugün yaşadıklarımız. Gülşen Hanıma atfedilen ve suçlama konusu yapılan şeyin kanuni karşılığı yok. Ben hukuk fakültesi bitirmedim. Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin ne anlama geldiğini buradaki savcıdan, hakimden daha iyi biliyorum. Ortada bir şey yok.

Kanunlar, mafya düzeni kurmuş siyasi iktidarın belirlediği hedeflere mi eğilip bükülecek, böyle bir şey olabilir mi? Bu suç düzenine yardım ve yataklık eden herkes kendisine sorsun, ‘Ben nasıl bir insanım?’ Eğer bir yanıtı varsa, insan haysiyetine yaraşır bir yanıtı varsa ben özür dilemeye hazırım kendisinden. Sürpriz değil. Çok yakın bir zamanda çıkacağını biliyoruz. Bu berbat yargı düzenini inşa edenlerin de hukuki güvencesi yok. Türkiye’deki kimsenin hukuki güvencesi yok, Recep Tayyip Erdoğan dahil. Hukuk saikiyle açıklama yapacağımız eşiği çoktan geçmiştik.

Gezi Direnişi nedeniyle tutuklanan arkadaşlarımız Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan, Mine, Çiğdem Mater için Anayasa Mahkemesi, ‘Tutuklulukta hak ihlali yoktur’ kararı verdi. İlk derece mahkemesi bu en üst organdan bahsediyorum. Aynı yargı mekanizmasının parçalarından dişlilerinden bahsediyorum. Dolayısıyla Türkiye’de kimsenin hukuki güvencesi yok ama bu yargı düzenini oluşturan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu suç imparatorluğunu yönetenlerin de yargı güvencesi yok, çünkü bunlarla yargılanacaklar. Bu kantar onları da tartar bunu herkes bilmeli.”

Ne olmuştu?

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verildi.