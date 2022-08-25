AKP’li Tayyar, Gülşen’in tutuklanmasını eleştirdi: Vicdanlarda tam karşılık bulmadı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullanan şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını eleştirdi: “Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.”

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Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı dün gece şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İktidara yakın Sabah gazetesi soruşturmanın ardından Gülşen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce, şarkıcının ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verildi.

Tayyar, Twitter hesabı üzerinden kararı şöyle eleştirdi: “Gülşen’e tek ses tepki gösterenlerin tutuklamada ayrışmaları, kararın vicdanlarda tam karşılık bulmadığını gösteriyor. Suç ve ceza arasında doğru orantı kurulmadığında doğal sonuç budur. Kaş yaparken göz çıkarmak, böyle bir şey olsa gerek.”