Akşener: Arşiv biriktiriyorlar, gündem değiştirmek için ortaya çıkarıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili bir soruya “Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse ortaya çıkarıyorlar” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: AA

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan jet hızında resen soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde aynı suçtan tutuklanmıştı.

İYİ Parti lideri, Instagram üzerinden kullanıcıların gönderdiği soruları yanıtladı.

Akşener, “Gülşen’in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu cevabı verdi: “Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra büyük bir gürültü koparak hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında birlikte inşa edeceğiz.”

İYİ Parti liderine sorulan bazı sorular ve cevapları şöyle:

Feminist misiniz?

Eşim gençken ‘Islah ve iflah olmaz bir feministsin’ derdi. Feminizmi ben çok ciddiye alıyorum. Ciddi bir felsefesi var. Her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum ama ciddi bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim.

Malum kişi kazanabilir mi?

İmkansız.

Sedat Peker’in açıkladığı şeylere niye hiçbir savcı bakmıyor?

Çünkü Türkiye’de hukukun üstünlüğü yok. Yargı siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz ve objektif değil, o nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yarın altılı masayı oluşturan partiler olarak bizler tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Gene bir hareket olacağını düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız. Yargı bağımsız, tarafsız, korkusuz ve objektif olacak. Bütün bunların hesabı yargı eliyle sorulacak. Kimse merak etmesin.

Cumhurbaşkanı adayı belirlemede sana güveniyoruz mommy

(Gülerek) Sizi yanıltmayacağım.

Seçimden sonra iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz

Elbette. Hatta önümüzdeki yazı ‘Türkiye’nin en büyük festivaller yazı’ diye bugünden tarifleyebiliriz.